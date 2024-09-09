Беспилотник-тейлситтер «Ася» из пластика скоро пройдет апробацию в зоне СВО

Пластиковый беспилотник «Ася» для разведки, который сконструировали на аэродинамической схеме «тейлситтер», скоро пройдет апробацию в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Синергия».

«Главная прелесть аппарата в том, что он полностью изготовлен из пластика. Соответственно его не видят радиолокационные средства, средства ПВО», — заявили в организации в ходе Всероссийского слета операторов боевых БПЛА «Дронница-2024» в Великом Новгороде.

В конструкторском бюро объяснили, что сначала разработчики поставили задачу по созданию дрона, который можно производить в любых условиях.

«Одно из важных преимуществ „Аси“ — простота и дешевизна производства», — заявили собеседники агентства.

В итоге «Асю» оптимизировали под аддитивные технологии, беспилотник можно полностью напечатать на 3D-принтере.

Ранее стало известно, что разработанный в России подствольный гранатомет ГП-46 покажут на Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024 в Баку. Мероприятие пройдет с 24 по 26 сентября. На нем гранатомет впервые представят за рубежом.