Подтвердить участие в СВО теперь можно мгновенно в онлайн-формате

Минобороны и Минцифры создали систему для быстрого онлайн-подтверждения участия военнослужащих в СВО. Это существенно ускорит получение федеральных и региональных льгот, рассказал глава Минобороны России Андрей Белоусов. Видео с совещания по совершенствованию системы бездокументационного подтверждения льгот для участников спецоперации опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

«Сегодня мы делаем еще один шаг — практически полная автоматизация подтверждения прав на получение льгот. Делается это при ведущем участии Минцифры, поэтому я хочу очень высказать большую благодарность Максуту Игоревичу. А также у нас большую роль здесь играет Министерство экономического развития», — сказал Белоусов.

Минобороны и Минцифры России создали систему, которая позволяет мгновенно подтверждать участие военнослужащих в специальной военной операции. Теперь они могут сразу получать положенные федеральные и региональные льготы. Кроме того, участники СВО и их семьи больше не должны предоставлять бумажные справки и документы для подтверждения права на поддержку. Все будет происходить автоматически.

Ранее участникам СВО из Подмосковья напомнили о выплатах взамен земельного участка. Ее могут получить военные, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами России. Для этого нужно постоянно проживать в Подмосковье на момент завершения участия в спецоперации.