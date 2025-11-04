Подстанция загорелась после атаки БПЛА под Волгоградом

Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Волгоградскую область. В результате падения обломков дрона на подстанции «Фроловская» произошел пожар, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.

«На площадке электрической подстанции „Фроловская“ зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — написал он.

Бочаров отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. На место пожара выехали специалисты.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропорту Волгограда действовали временные ограничения на полеты. Данные меры ввели на фоне атаки Вооруженных сил Украины.

В Курской области украинские боевики ударили по подстанции в Рыльске. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что после атаки без электричества остались более 16 тысяч потребителей в трех районах.