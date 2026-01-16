Разведка России зафиксировала мощный взрыв в логове украинских диверсантов. Группа ВСУ заняла частный дом на границе с Белгородской областью, сообщил телеграм-канал Shot . Боевиков выдал дым из затопленной печки.

«Как нам стало известно, украинская диверсионная группа забаррикадировалась в доме в селе Ивашки, в 100 метрах от Белгородской области, откуда вели обстрел по Грайворону, Головчину и другим населенным пунктам», — отметили журналисты.

Бойцы обнаружили солдат ВСУ, когда те затопили печь и начали ходить по двору. На территории дома также была замечена площадка для взлета FPV-дронов.

Российские военные совместно с пограничниками уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Погибло до трех украинских солдат.

Ранее российские военные ликвидировали две разведывательно-диверсионные группы ВСУ при попытке вывесить украинские флаги на фасадах зданий в Красноармейске и Родинском. Как отметили в Минобороны, украинские боевики часто используют дроны «Баба-Яга», чтобы установить украинские. Это делается с целью убедить местных жителей и Запад, что ВСУ по-прежнему присутствуют в захваченных населенных пунктах.