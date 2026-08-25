Подросток пострадал в результате атаки ВСУ на магазин в Запорожской области

Вечером 24 августа ВСУ атаковали территорию магазина бытовой техники в Мелитополе в Запорожской области, пострадали два человека, один из них подросток. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале .

«Прошлым вечером противник совершил атаку БПЛА на территорию магазина бытовой техники в городе Мелитополе. Пострадали подросток 2009 года рождения и мужчина 1995 года рождения», — заявил он.

Пострадавших отправили в больницу, им оказали всю необходимую помощь.

Сегодня утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали Северский район. В результате случившегося погибли два человека, также двое пострадали. Помимо этого, пожар случился на территории нефтеперерабатывающего предприятия, а в поселке Афипском как минимум 10 частных домов получили повреждения.