РИА «Новости»: боевики ВСУ под Красным Лиманом не контактируют между собой

Украинские боевики под Красным Лиманом демонстрируют неслаженность действий, что зачастую обрекает их на смерть. Об этом РИА «Новости» заявил офицер группировки войск «Запад» с позывным Пионер.

Он объяснил, что военные ВСУ не могут выйти на контакт друг с другом, если нет связи с руководством.

«Соседние подразделения — там взаимодействие идет только через старшего начальника», — подчеркнул Пионер.

По его словам, в российских войсках есть взаимодействие не только через командование, но и благодаря горизонтальным связям. Такая структура помогает военным избежать инцидентов в боевой работе.

«Плюс еще такой момент. Если, допустим, их (ВСУ — прим. ред.) штурмовику необходима поддержка оператора беспилотников либо расчетами миномета, он сам напрямую на него выйти не может», — уточнил офицер.

Он рассказал, что без контакта с дежурным связистом, который сидит где-то далеко, украинский военнослужащий просто не сможет выжить.

Ранее появилась информация о выводе спецподразделения ГУР «Центр Тимура» с Волчанского направления из-за потерь. Командование использовало военнослужащих в качестве штурмовиков.