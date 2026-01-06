Подразделениям ВСУ под Красным Лиманом предрекли ликвидацию из-за неслаженности

РИА «Новости»: боевики ВСУ под Красным Лиманом не контактируют между собой

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские боевики под Красным Лиманом демонстрируют неслаженность действий, что зачастую обрекает их на смерть. Об этом РИА «Новости» заявил офицер группировки войск «Запад» с позывным Пионер.

Он объяснил, что военные ВСУ не могут выйти на контакт друг с другом, если нет связи с руководством.

«Соседние подразделения — там взаимодействие идет только через старшего начальника», — подчеркнул Пионер.

По его словам, в российских войсках есть взаимодействие не только через командование, но и благодаря горизонтальным связям. Такая структура помогает военным избежать инцидентов в боевой работе.

«Плюс еще такой момент. Если, допустим, их (ВСУ — прим. ред.) штурмовику необходима поддержка оператора беспилотников либо расчетами миномета, он сам напрямую на него выйти не может», — уточнил офицер.

Он рассказал, что без контакта с дежурным связистом, который сидит где-то далеко, украинский военнослужащий просто не сможет выжить.

Ранее появилась информация о выводе спецподразделения ГУР «Центр Тимура» с Волчанского направления из-за потерь. Командование использовало военнослужащих в качестве штурмовиков.

