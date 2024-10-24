Украинские боевики под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей села Пыльное в Харьковской области. Об этом рассказал РИА «Новости» официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) региона Михаил Шешкин.

При работе с эвакуированным населением Харьковской области сотрудники центра фиксации военный преступлений получили заявление от жителя села Пыльное 1936 года рождения.

«Его жена и сын были расстреляны украинскими боевиками при отходе из населенного пункта в середине мая 2024 года», — уточнил Шешкин.

Мужчина рассказал, что боевики ВСУ убили его сына и жену под воздействием психотропных веществ, которые волонтеры поставляли в качестве гуманитарной помощи вместе с другими лекарствами.

Личность одного из подозреваемых в совершении преступления уже установили. Им оказался военный 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия» и уроженец Харьковской области 1993 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.