Пророссийское подполье вычислило склад и пункт доукомплектования Вооруженных сил Украины в Черкасской области благодаря тому, что на протяжении 160 километров следило за передвижениями колонны. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об этом РИА «Новости».
«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы военным», — сказал он.
Лебедев рассказал, что ВСУ хранили военную технику в ангарах бывшего аэропорта в Родниковке недалеко от Умани в Черкасской области. Этот город находится в 166 километрах от Винницы. Подпольщики выяснили, что там же украинские военные занимались доукомплектацией своих частей перед отправкой на передовую.
Минувшей ночью взрывы прогремели на севере Украины. Громкие звуки послышались в Сумской области.
Подпольщики вычислили склад техники ВСУ благодаря долгой слежке за колонной
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