Подпольщики вычислили склад техники ВСУ благодаря долгой слежке за колонной

Пророссийское подполье вычислило склад и пункт доукомплектования Вооруженных сил Украины в Черкасской области благодаря тому, что на протяжении 160 километров следило за передвижениями колонны. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об этом РИА «Новости» .

«Колонна была замечена агентурой сопротивления на выезде из Винницы, и ее передавали по цепочке. После выяснения места дислокации, все данные были переданы военным», — сказал он.

Лебедев рассказал, что ВСУ хранили военную технику в ангарах бывшего аэропорта в Родниковке недалеко от Умани в Черкасской области. Этот город находится в 166 километрах от Винницы. Подпольщики выяснили, что там же украинские военные занимались доукомплектацией своих частей перед отправкой на передовую.

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