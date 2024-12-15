Подпольщики рассказали о заминированных ВСУ объектах в Херсоне

ВСУ заминировали мост через реку Кошевая в Херсоне

Украинские силы заминировали мост, ведущий на микрорайон Остров в Херсоне. Об этом сообщил Telegram-канал «Херсонское сопротивление».

По версии подпольщиков, военные ВСУ заложили взрывчатку в опоры моста — он идет через реку Кошевая от площади Корабелов. Авторы публикации предполагают, что украинская сторона опасается появления русских сил со стороны Гидропарка.

При этом украинские военные продолжают пользоваться заминированным мостом. Они перебрасывают через него военную технику.

Подпольщики также утверждают, что ВСУ заминировали и еще несколько стратегически важных мест в Херсоне. Каких именно, авторы публикации не уточняли.

Ранее о подготовке ВСУ к российскому наступлению в Херсоне сообщал губернатор Сальдо.