Суд на Украине заочно приговорил подпольщика Лебедева к 15 годам тюрьмы

Украинский суд заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Подпольщика обвинили в сборе разведывательных данных и корректировке воздушных ударов. Против Лебедева возбудили дело о государственной измене.

«Лебедев привлекал информаторов, которых находил в собственном Telegram-канале с общей аудиторией более 30 тысяч подписчиков», — заявили в СБУ.

Специальное досудебное расследование проводили сотрудники спецслужб Украины в Закарпатской и Николаевской областях.

Суд на Украине 2 июля заочно приговорил главу ЛНР Леонида Пасечника к 12 годам тюрьмы и конфискации имущества.