Украинский суд вынес заочный приговор главе ЛНР Пасечнику

Главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы и конфискации имущества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что Пасечника признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и коллаборационизме.

«Суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества», — подчеркнули в СБУ.

В качестве дополнительного наказания главе Луганской Народной Республики на 13 лет запретили занимать любые посты в государственных и муниципальных учреждениях Украины.

В качестве причины возбуждения уголовного дела против Пасечника силовики назвали подписание договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, а также организацию референдума о вхождении республики в состав страны.

В конце декабря прошлого года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пообещал выставить счет украинским властям за понесенный регионом ущерб в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что с исковым требованием власти республики обратятся в суд.