Подполковника центра специальных операций СБУ ликвидировали в ДНР

В районе Красноармейска (Покровска) в ДНР уничтожили подполковника центра специальных операций СБУ Руслана Степанюка. Об этом сообщил в Telegram-канале член Общественной палаты Владимир Рогов.

По его данным, Степанюк был специалистом по минно-взрывному делу.

«Сколько на руках этого нациста крови? Вопрос риторический. Теперь в преисподней будет инструктировать Бандеру», — написал Рогов.

Согласно данным, которые привел общественник, 41-летний Степанюк родился и вырос в Днепропетровской области, в селе Куриловка Петриковского района.

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