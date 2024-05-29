Подполковник из США оправдал удары ВСУ по российской территории

Виндман: удары ВСУ по РФ натовским оружием не втянет Запад в конфликт

Нанесение ВСУ ударов натовским оружием по территории России не втянет Запад в прямое военное столкновение с РФ. Такое предположение высказал в социальной сети Х подполковник армии США в отставке Александр Виндман.

«Это иррациональный страх. Риск нереален», — сказал он

По его словам, удары по российской территории наносят именно ВСУ. Поэтому страны, поставляющие Украине оружие, не являются непосредственными участниками конфликта. Он отметил, что США выступили против применения их оружия за рамками зоны СВО из-за опасений обострения отношений с РФ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ нужно по меньшей мере 60 западных истребителей для «контроля» над линией фронта.