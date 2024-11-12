Украинские военные аэродромы попали под удар российской армии

Вместе с этим подразделениям российской армии удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 142 районах.
Российские военные поразили энергетические объекты, обеспечивающие деятельность украинского военно-промышленного комплекса.
В военном ведомстве отметили, что в ходе операции действовала оперативно-тактическая авиация расчеты ударных БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила о 13 сбитых украинских беспилотниках российскими системами противовоздушной обороны. Из них девять нейтрализовали над Белгородской областью.
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