Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Вместе с этим подразделениям российской армии удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 142 районах.

Российские военные поразили энергетические объекты, обеспечивающие деятельность украинского военно-промышленного комплекса.

В военном ведомстве отметили, что в ходе операции действовала оперативно-тактическая авиация расчеты ударных БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила о 13 сбитых украинских беспилотниках российскими системами противовоздушной обороны. Из них девять нейтрализовали над Белгородской областью.