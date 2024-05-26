Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

В ночь на 26 мая российские военные нанесли большую серию ударов по энергетическим и военным объектам в населенном пункте Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью 26 мая Староконстантинов в Хмельницкой области получил серию ударов по энергетическим и военным объектам», — сказал он.

Представитель подполья отметил, что минувшей ночью ВС России также нанесли удар по аэродрому, на который ВСУ готовятся принять американские истребители F-16. По его словам, в районе объекта находятся электроподстанция, склады облпотребсоюза, асфальтовый и железобетонный заводы, полигон и бомбовый склад.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по украинскому оружейному складу в микрорайоне Таирово в Одессе, звуки взрывов слышали многие местные жители на десятки километров вокруг.