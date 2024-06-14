Подполье под Херсоном помогло войскам ВС России ликвидировать немецкую САУ

Подпольщик Лебедев: военные РФ под Херсоном с помощью агента поразили САУ PZH

IMAGO/Sven Eckelkamp
Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Агент подполья передал российском военным информацию о координатах колонны ВСУ под Херсоном и помог ликвидировать самоходную артиллерийскую установку PZH 2000 немецкого производства. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Колонна украинских боевиков двигалась на позиции возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области.

«Данные были переданы в нужные руки», — указал Лебедев.

Подпольщик рассказал, что ВС России получили координаты колонны и обстреляли ее. Разведчики засекли иностранное оружие, и артиллеристы уничтожили его. Это была установка PZH 2000 немецкого производства.

Ранее российские войска ликвидировали в Харьковской области мост, через который шло снабжение ВСУ. Переправа находилась в районе населенного пункта Старый Салтов. По мосту через Печенежское водохранилище ударил истребитель Су-34, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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