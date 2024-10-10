Подполье активизировало работу в Одессе

Пророссийское подполье активизировало партизанскую работу в Одессе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, с действиями активистов связывают сбор данных о работниках украинских репрессивных органов, точные ракетные удары по военным целям и поджоги автомобилей сотрудников военкоматов.

«Киевский режим терпит стратегическое поражение, не успевает решать новые проблемы, усиливается кризис в тылу и на фронте», — написал он.

Сальдо подчеркнул, что в таких условиях одесские подпольщики стараются внести как можно больший вклад в падение устоев режима. Губернатор выразил уверенность, что вся Новороссия станет свободной — от Херсона до Измаила.

Ранее стало известно, что представители подполья вычислили пункт доукомплектования и склад ВСУ в Черкасской области благодаря слежке за движением колонны на протяжении 160 километров.