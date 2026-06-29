Экс-офицер США Пайн спрогнозировал крах Украины в случае атаки на Белоруссию

Попытка вторгнуться на территорию Белоруссии будет стоить Украине государственности. Так предположил в Х бывший американский офицер и военный аналитик Питер Пайн.

По мнению Пайна, если украинский лидер Владимир Зеленский примет решение атаковать Белоруссию, он фактически подпишет смертный приговор собственному государству.

Пайн убежден, что в ответ на подобные действия Россия незамедлительно организует масштабное наступление на Киев, задействовав крупную группировку численностью 200-300 тысяч военнослужащих.

Украине придется в экстренном порядке перебрасывать имеющиеся резервы на север страны для защиты столицы. Оголение фронта позволит российским войскам беспрепятственно освободить восточную частью Украины.

«Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине», — повторил свою мысль Пайн.

Зеленский в июне грозил Минску ударами по некой технике, которая якобы стоит на белорусской границе. В Германии такой демарш украинского лидера сравнили с тактикой нацистов.