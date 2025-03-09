Подписавших контракт с ВСУ украинок-заключенных обманом отправили на штурм
РИА «Новости»: девушек-заключенных перебросили на штурм под Красноармейском
Украинских женщин-заключенных уговаривают подписать контракт с ВСУ, обещая службу в тылу, а затем направляют на штурм. Об этом на допросе заявила взятая в плен бывшая заключенная из Хмельницкой области, сообщило РИА «Новости».
На допросе украинка рассказала, что заключила в колонии контракт и стала штурмовиком в украинском 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».
«Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Вообще, ну, обманули. И у нас много очень девочек <… > Около ста человек», — отметила она.
Военнослужащая добавила, что проходила обучение в селе Надеждовка в Харьковской области. Курсы подготовки длились всего месяц и неделю, после чего ее перебросили под Красноармейск. Там российские войска взяли украинку в плен.
Ранее в Сети появились сообщения, что российская армия ударила по колонне боевиков ВСУ, пытавшихся бежать из Суджи. Артиллерия поразила замыкающую машину и заблокировала движение техники.