Украинских женщин-заключенных уговаривают подписать контракт с ВСУ, обещая службу в тылу, а затем направляют на штурм. Об этом на допросе заявила взятая в плен бывшая заключенная из Хмельницкой области, сообщило РИА «Новости» .

На допросе украинка рассказала, что заключила в колонии контракт и стала штурмовиком в украинском 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

«Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Вообще, ну, обманули. И у нас много очень девочек <… > Около ста человек», — отметила она.

Военнослужащая добавила, что проходила обучение в селе Надеждовка в Харьковской области. Курсы подготовки длились всего месяц и неделю, после чего ее перебросили под Красноармейск. Там российские войска взяли украинку в плен.

Ранее в Сети появились сообщения, что российская армия ударила по колонне боевиков ВСУ, пытавшихся бежать из Суджи. Артиллерия поразила замыкающую машину и заблокировала движение техники.