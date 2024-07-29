Подозреваемых в пособничестве ВСУ задержали в Запорожской и Херсонской областях

Росгвардия: 25 пособников ВСУ задержали в Запорожской и Херсонской областях

Фото: РИА «Новости»

Работающие в Херсонской и Запорожской областях бойцы спецназа Росгвардии задержали 25 местных жителей по подозрению в сотрудничестве с ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что четверо из задержанных занимались шпионажем, передавая своим кураторам собранные данные о действиях военных и силовых подразделениях России. Еще восемь человек заподозрили в государственной измене.

Также среди задержанных оказались те, кто распространял в интернете призывы к совершению терактов, и состоял в запрещенных организациях или направлял деньги на содержание боевиков.

В ходе обысков по местам жительства задержанных бойцы Росгвардии нашли огнестрельное оружие, средства для съемки передвижения войск, а также электронные носители информации со сведениями о дислокации российских военных и сотрудников силовых структур.

В конце мая действующие в Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии задержали семь подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Также силовики отчитались о задержании 25 человек, которые занимались призывами к террористической и экстремистской деятельности.

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