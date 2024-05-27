Семерых предполагаемых пособников ВСУ задержали в ДНР
Росгвардия задержала в ДНР 7 подозреваемых в пособничестве ВСУ
Росгвардейцы задержали семерых предполагаемых пособников ВСУ в Донецкой Народной Республике. Информация поступила от военной контрразведки, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«В ДНР <…> задержано семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ», — указывается в сообщении.
Кроме того, удалось задержать 26 подозреваемых в призывах к террористической и экстремистской деятельности.
В апреле сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции нашли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы в Мелитопольском районе Запорожской области. Все это хранилось в тайнике в заброшенном сельском домовладении. В осмотре задействовали кинологические расчеты. Гранатомет, автомат, гранаты и запалами, патроны и форменную одежду ВСУ обнаружили за кирпичной кладкой. Взрывоопасные предметы передали саперам для уничтожения, а оружие и боеприпасы поступили в экспертно-криминалистическое подразделение полиции для исследования.