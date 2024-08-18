Подозреваемого в передаче данных для ракетного удара ВСУ задержали в ЛНР

ФСБ: в ЛНР задержали подозреваемого в передаче Киеву данных для ракетного удара

В Луганской Народной Республике задержали местного жителя, подозреваемого в передаче Украине данных для ракетного удара. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении ФСБ по региону.

«В ЛНР пресекли противоправную деятельность гражданина Украины, который сотрудничал с иностранными спецслужбами. Установлено, что местный житель собирал и передавал сведения военного характера спецслужбам Украины», — заявили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что против мужчины завели уголовное по статье «Шпионаж», ведется следствие. В ходе допроса он сообщил, что отправлял данные через бот в Telegram и собирался вступить в ряды ВСУ.

«Нанесли ракетный удар, очень обрадовала меня эта новость. Я совершил преступление и осознаю это. Сделал вывод, что делать не нужно было, потому что я мог находиться на свободе», — сказал подозреваемый.

Ранее Херсонский суд приговорил украинку к 10,5 года колонии за шпионаж.