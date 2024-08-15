Украинка получила 10,5 года колонии за шпионаж

Херсонский суд приговорил украинку к 10,5 года колонии за шпионаж

Фото: РИА «Новости»

Херсонский областной суд приговорил гражданку Украины к 10,5 года колонии по делу о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Суд установил, что подсудимая Ирина Горобцова с февраля 2022 по март 2023 года передавала представителю ГУР Украины информацию о местах дислокации, передвижении, времени и маршрутах подразделений Росгвардии и ВС России на территории Херсонской области.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации вооруженных сил. Действия подсудимой квалифицировали как шпионаж.

«Суд согласился с государственным обвинением и приговорил Горобцову к 10 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в Генпрокуратуре.

Ранее экс-сотрудницу воинской части в ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине.

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