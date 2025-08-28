Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Журналист жив, но получил ранения. Российские военные оказали ему первую помощь, после чего его доставили в Курскую областную больницу. Теперь им занимаются медики.

Также в селе Скородное Большесолдатского района при атаке украинского беспилотника на стационарный пост МВД ранения получил 26-летний сотрудник полиции. Его госпитализировали со слепыми осколочными ранениями.

«Вновь прошу каждого: будьте крайне осторожны! В приграничных районах все еще небезопасно! Нет ничего дороже человеческой жизни», — обратился Хинштейн к населению.

Ранее стало известно, что больше сотни беспилотников сбили над российскими регионами за ночь на 28 августа. Более 20 из них ликвидировали над Черным море.