Подоляку поставили на место после фейка о гибели бойцов в Днепропетровской области

Сообщение блогера Юрия Подоляки о гибели российских военных, зашедших накануне в Днепропетровскую область, оказалось ложным. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Наделавшая шума публикация появилась на странице Подоляки в ночь на 22 мая. Он отметил, что фотография выхода солдат группировки «Центр» к границам Днепропетровщины взорвала Сеть.

Несмотря на опровержения со стороны Киева, военнослужащие ВС России действительно подошли к линии обороны ВСУ в районе села Новониколаевка неподалеку от укрепленного населенного пункта Новопавловка.

Однако, как заявил блогер, произошло это не в рамках штурмовых действий, а якобы в качестве пиар-акции. По словам Подоляки, на отходе все бойцы погибли.

Спустя всего полчаса после появления этого сообщения его опроверг Владимир Соловьев. Журналист заверил, что блогер распространил фейковую новость, а также обратился к ее автору.

«Уважаемый Юрий! Парни живы, находятся на связи с командованием, а Ваши домыслы относительно поставленных перед ними задач и их дальнейшей судьбы не соответствуют действительности», — написал Соловьев.

Ранее стало известно об освобождении села Богатырь в ДНР на границе с Днепропетровской областью.