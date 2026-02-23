Подмосковье приобрело 40 автомобилей для защиты Брянской области

В Брянскую область поступили 40 автомобилей для выполнения боевых задач, их закупили правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«На площади Партизан вручили 40 автомашин, которые приобретены правительством Московской области, губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. За это огромное спасибо и ему, и всем жителям этого региона!» — написал он.

Богомаз уточнил, что техника поступит боевым силам добровольческого отряда «БАРС-Брянск», которые будут выполнять задачи по защите от беспилотников не только Брянской области, но и близлежащих регионов — Москвы, Подмосковья и Калуги.