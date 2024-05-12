Спецоперация 12 мая 2024, 13:43 «Подмосковье готово оказать любую поддержку». Воробьев — об атаке ВСУ на Белгород Воробьев: Подмосковье поможет Белгороду после обрушения подъезда многоэтажки Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

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Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия для всех, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также пообещал оказать любую помощь пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ по городу.

Глава региона выразил глубочайшие соболезнования родным погибших, а также пожелал здоровья и быстрого восстановления пострадавшим.

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«Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент. Белгород, мы с тобой», — добавил Воробьев.

Кроме того, свою помощь уже предложили главы Липецкой и Орловской областей, а также Крыма.

Днем 12 мая ВСУ подвергли Белгород массированному обстрелу. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Щорса. В результате в здании обрушился целый подъезд.

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