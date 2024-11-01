Подключился даже спецназ. Трех дезертиров с СВО в Ленобласти взяли штурмом

47news: спецназ под Петербургом штурмом взял дом с 3 дезертирами с зоны СВО

В Ленобласти спецназ штурмом взял дом, где прятались трое дезертиров, сбежавших из зоны СВО. Об этом сообщило издание 47news .

Как сообщил журналистам источник в полиции, задержанные имеют судимости. Двоим из них по 30 лет — Александру Игуменову и Марку Фролову, третьему — 37 лет, его зовут Владимир Никин. Все трое ушли на спецоперацию из тюрьмы, но потом самовольно покинули район боевых действий.

Искать дезертиров отправилась поисково-розыскная группа Минобороны, мужчин нашли в доме Игуменова на улице Новой поселка Янино Всеволожского района. Однако сразу задержать бывших заключенных не удалось, потому что один из них выхватил пистолет и приставил его ко лбу правоохранителя, приказав уходить.

В итоге полицейские решили схитрить. Они сделали вид, что ушли, но на самом деле вызвали подкрепление, оставшись караулить дезертиров.

К месту ЧП оперативно прибыл отряд спецназа, правоохранители стали штурмовать дом. Выяснилось, что Фролов и его товарищи находились в наркотическом опьянении. Их отправили к военным следователям, которые возбудили уголовное дело по статье «Дезертирство».

Ранее в Ленинградской области поймали других дезертиров. Двое мужчин подписали контракт с Минобороны РФ, когда отбывали срок в колонии.