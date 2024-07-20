Двух пьяных дезертиров поймали под Петербургом

«Фонтанка»: в Белоострове задержали двух сбежавших с СВО военных

Фото: Freepik

Двух нетрезвых дезертиров задержали под Санкт-Петербургом. Выяснилось, что мужчины самовольно покинули зону спецоперации, сообщила «Фонтанка».

«Разыскиваемых в нетрезвом состоянии задержали на выходе из дома. Оружие у них не обнаружили», — отметили в сообщении.

По данным издания, полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, после этого их передадут военному следствию.

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