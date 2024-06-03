Российские власти проинформированы о подготовке в подконтрольном Киеву Херсоне антироссийских провокаций с инсценировкой гибели мирных жителей, причем с участием в них иностранных «постановщиков». Об этом заявил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Группа режиссеров и военкоров прибыла в Херсон из Киева для того, чтобы снять на камеру якобы последствия ударов ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщили представители пророссийского херсонского подполья, киевский режим планирует затем обвинить Россию в гибели мирного населения. Цели провокации — создание из РФ образа якобы «нарушителя международных норм и правил» и желание выпросить новый транш на Западе.

По словам Мирошника, МИД РФ известно о подготовке Киевом провокаций, нацеленных на внешнеполитические площадки. Он добавил, что достоверность подобных сообщений определяют профильные ведомства, а не дипломатическое.

Мирошник отметил, что об участии иностранных «постановщиков» в этих провокациях известно давно, так как их «след просматривается с самого начала конфликта».

«Только сначала они везде искали „русский след“, а теперь сами фальсифицируют доказательства якобы преступлений России и выносят их на международные площадки», — подчеркнул посол.

Мирошник назвал эти провокации частью ментальной войны против России, причем такие инструменты Запад давно использует.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим давно прибегает к информационным подлогам, как это было уже в Буче.