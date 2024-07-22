Подготовку теракта в Крыму в 2023 году курировал замглавы офиса Зеленского
ФСБ: подготовкой теракта в Крыму занимался замглавы офиса Зеленского Машовец
Подготовкой теракта в Крыму в 2023 году занимался заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Преступники пытались совершить теракт с помощью взрывчатых веществ на территории Крыма в апреле 2023 года. Сотрудники ФСБ пресекли перевозку взрывчатки и электродетонаторов из Европы в Россию и задержали подозреваемых.
«Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец Роман Васильевич», — указали в ЦОС.
Ранее Машовца* объявили в розыск по статье УК. Он занимал должность замглавы офиса Зеленского с апреля 2020 года. Росфинмониторинг в 2024 году также внес его в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в список террористов и экстремистов.