Подготовку теракта в Крыму в 2023 году курировал замглавы офиса Зеленского

ФСБ: подготовкой теракта в Крыму занимался замглавы офиса Зеленского Машовец

Фото: РИА «Новости»

Подготовкой теракта в Крыму в 2023 году занимался заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Преступники пытались совершить теракт с помощью взрывчатых веществ на территории Крыма в апреле 2023 года. Сотрудники ФСБ пресекли перевозку взрывчатки и электродетонаторов из Европы в Россию и задержали подозреваемых.

«Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса Владимира Зеленского Машовец Роман Васильевич», — указали в ЦОС.

Ранее Машовца* объявили в розыск по статье УК. Он занимал должность замглавы офиса Зеленского с апреля 2020 года. Росфинмониторинг в 2024 году также внес его в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

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