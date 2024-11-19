Подготовку теракта против капитана 1-го ранга в Севастополе курировал замглавы СБУ Поклад

Автомобиль, в котором находился Транковский, подорвали 13 ноября. Офицер погиб на месте.

ФСБ задержала двоих исполнителей теракта. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний ялтинец. Мужчина собрал взрывное устройство из компонентов, которые ему передали украинские кураторы, и установил его под днище машины, а женщина следила за будущей жертвой, установив, где он живет и работает и на чем передвигается. Оба задержанных признались в содеянном. В гараже у мужчины нашли еще одно взрывное устройство массой больше килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее спецслужба опубликовала момент подрыва автомобиля, на котором ехал Транковский.