Подготовку теракта против капитана 1-го ранга в Севастополе курировал замглавы СБУ Поклад
ФСБ назвала имена организаторов теракта против капитана 1-го ранга в Севастополе
Теракт против начальника штаба Азовского военно-морского района Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского организовал полковник СБУ Юрий Мурилев под руководством заместителя главы ведомства генерал-майора Александра Поклада. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Автомобиль, в котором находился Транковский, подорвали 13 ноября. Офицер погиб на месте.
ФСБ задержала двоих исполнителей теракта. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний ялтинец. Мужчина собрал взрывное устройство из компонентов, которые ему передали украинские кураторы, и установил его под днище машины, а женщина следила за будущей жертвой, установив, где он живет и работает и на чем передвигается. Оба задержанных признались в содеянном. В гараже у мужчины нашли еще одно взрывное устройство массой больше килограмма в тротиловом эквиваленте.
Ранее спецслужба опубликовала момент подрыва автомобиля, на котором ехал Транковский.