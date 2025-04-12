Подготовку к выборам депутатов в окружной Совет проверили в Люберцах

Руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции из Люберец Александр Кулагин побывал на нескольких избирательных участках округа качестве члена штаба общественного наблюдения. В муниципалитете готовятся к проведению выборов народных избранников в местный Совет депутатов.

К примеру, Александр Кулагин посетил участок в школе № 10, где когда-то учился сам. Также он отметил, что вошел в общественный штаб, чтобы объективно наблюдать за ходом голосования.

«Общественный контроль играет ключевую роль в обеспечении открытости и легитимности избирательного процесса. Сегодня я лично убедился, что на участках все организовано на высоком уровне: соблюдаются процедуры, созданы комфортные условия для избирателей, обеспечена безопасность. Важно, чтобы каждый житель чувствовал уверенность в том, что его голос будет учтен честно», — отметил Александр Кулагин.