Подготовку боевиков ВСУ для атаки на Курскую область проводили в сельской школе

РИА «Новости»: напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании СОШ

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинских диверсантов, напавших на Курскую область, готовили в сельской средней школе в селе Корчак под Житомиром. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный Михаил Шкода.

«Там я был около двух месяцев. Ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа двухэтажная, жили там», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что их учили стрелять из разных положений, ориентироваться на местности, десантироваться с вертолета и форсировать водоемы.

Ранее другой украинский пленный, Андрей Анисимов, рассказал, что командование скрывало от них, где они находятся, а тех, кто отказывался выполнять задачу, расстреливали на месте. Он заявил, что их «послали как мясо».

Еще один военнопленный Антон Фурдоленко рассказал, как целое подразделение забыли в селе Коренево.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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