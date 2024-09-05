Подготовку боевиков ВСУ для атаки на Курскую область проводили в сельской школе
РИА «Новости»: напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании СОШ
Украинских диверсантов, напавших на Курскую область, готовили в сельской средней школе в селе Корчак под Житомиром. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный Михаил Шкода.
«Там я был около двух месяцев. Ездили на полигон, занимались в классах, там обычная детская школа двухэтажная, жили там», — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что их учили стрелять из разных положений, ориентироваться на местности, десантироваться с вертолета и форсировать водоемы.
Ранее другой украинский пленный, Андрей Анисимов, рассказал, что командование скрывало от них, где они находятся, а тех, кто отказывался выполнять задачу, расстреливали на месте. Он заявил, что их «послали как мясо».
Еще один военнопленный Антон Фурдоленко рассказал, как целое подразделение забыли в селе Коренево.