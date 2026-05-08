Поддубный провел параллель между бойцами СВО и ветеранами Великой Отечественной

Российские бойцы в зоне специальной военной операции буквально ступают по следам своих дедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Об этом заявил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что между событиями 1940-х и сегодняшним днем прослеживается множество параллелей. Враг, по его словам, внешне изменился, но суть осталась прежней.

«Чем мы бережнее относимся к нашей памяти, нашей истории, тем больше мы застрахованы от ошибок, тем меньше вероятность того, что наших детей будем воспитывать не мы», — сказал Поддубный.

Он также подчеркнул: у России сегодня много противников, которые хотели бы сами воспитывать ее детей, чтобы потом легче было победить страну.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию продолжением дела поколения победителей Великой Отечественной войны.