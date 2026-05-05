Медведев назвал спецоперацию продолжением дела победителей Великой Отечественной войны

Россияне продолжают дело поколения победителей Великой Отечественной войны, сражаясь в рамках специальной военной операции. Как сообщило РИА «Новости» , на это на церемонии зажжения Вечных огней указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик назвал поколение победителей родными и близкими людьми, а сегодняшних россиян — их детьми, внуками и правнуками. Он добавил, что страна остается сильной, независимой и свободной.

«Но самое главное, что мы продолжаем их дело. <…> Трудимся на благо нашей Родины и сейчас сражаемся в рамках специальной военной операции. И вот то, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается в сегодняшней жизни», — заявил Медведев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила украинского президента Владимира Зеленского в предательстве его деда — ветерана Великой Отечественной войны.