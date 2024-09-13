Поддубный продолжит лечение после выписки из НИИ имени Склифосовского

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный продолжит лечение после выписки из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» директор больницы Сергей Петриков.

«Мы, конечно, сейчас его выписываем, но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки», — заявил врач.

По его словам, наибольшее опасение вызывали ожоги, которые получил журналист.

Поддубного ранило 7 августа в Курской области. Автомобиль с корреспондентом атаковал украинский беспилотник. Журналист получил черепно-мозговую травму, лица и многочисленные ожоги. Позже его вертолетом доставили на лечение в Москву.

В стенах больницы Поддубный встретил и день рождения, с которым по телефону его поздравил президент России Владимир Путин.