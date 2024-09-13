Поддубный подтвердил информацию о выписке из больницы

Военный корреспондент Евгений Поддубный в комментарии 360.ru подтвердил информацию о своей выписке из больницы. Отдельно журналист поблагодарил за поздравления в связи с его выздоровлением.

Поддубный получил ранение 7 августа в Курской области. Автомобиль, в котором находился журналист, атаковал украинский дрон. Местный житель, не узнав в раненом известного корреспондента, доставил его в промежуточный пункт помощи.

У Поддубного диагностировали черепно-мозговую травму, ожоги и травму лицевого скелета. Позже его перевели в Москву в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, откуда он и выписался. Съемочная группа, ехавшая с ним, не пострадала.

На больничной койке журналист встретил и день рождения. С праздником его поздравил по телефону президент Владимир Путин.