Поддерживающие Зеленского страны не смогут отмежеваться от терроризма

Страны, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений об ударах по авиационной инфраструктуре России, не смогут отмежеваться от терроризма. Такое заявление сделала представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» .

Угрозы украинского лидера буквально обрубили все возможности государствам, которые его поддерживают, отмежеваться от терроризма в случае его дальнейшего финансирования

«Все это — абсолютная точка невозврата», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что ответ России на украинские удары с использованием оружия из Великобритании может прийтись на любые военные объекты.