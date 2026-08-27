Захарова пригрозила Лондону ударами по военным объектам из-за помощи Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на дипломата.

Дипломат указала, что Россия фиксирует данные о передаче Великобританией Украине технической информации, которая нужна для возможного создания ракет Storm Shadow.

«Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Мария Захарова также отметила, что Москва призывает Лондон отказаться от линии, которая рискует перевести конфликт «на принципиально новый уровень».

Ранее официальный представитель МИД России жестко ответила на обвинение в оскорблении Германии. Репортер Die Welt Кристоф Ваннер обвинил в этом Россию из-за удара по Борисполю во время визита министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Комментируя его заявление, дипломат отметила необъективность и русофобию СМИ.