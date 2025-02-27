Подарки для жителей ДНР к Международному женскому дню собрали в Балашихе

Двадцать шестого февраля в Общественной палате Балашихи активисты ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» упаковали около 350 подарочных наборов. Они предназначены для женщин, работающих в Донецком детском доме, а также для тех, кто находится вблизи зоны проведения специальной военной операции. Поддержку в организации этой инициативы оказали глава Балашихи Сергей Юров и компания «Green Mama».

В состав подарочных наборов вошли средства по уходу за кожей лица и тела.

«В преддверии Международного женского дня мы хотели выразить свою поддержку одиноким пенсионерам и активистам некоммерческих организаций, а также нашим боевым подругам в зоне СВО. Праздничные подарки помогут подарить улыбки и создать атмосферу радости», — сказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе объединяет более тысячи участников. С начала пандемии волонтеры начали оказывать помощь и продолжают поддерживать бойцов в зоне СВО.

«С началом пандемии я начал помогать жителям, доставляя продукты. С началом СВО мы организуем гуманитарную помощь для фронта и помогаем семьям в сложных ситуациях», — рассказал член Общественной палаты и волонтер Максим Клемешов.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина и в общественных приемных «Единой России» на Парковой и Октябрьской улицах. Полная информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых вещах для фронта доступна на сайте.