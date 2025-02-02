Подаренная братом икона спасла танкиста от смерти в бою

Российский танкист Алексей Крупин, награжденный медалью «За отвагу», рассказал, что подаренная братом икона спасла его от смерти в бою. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» был удостоен государственной награды за проявленное мужество на поле боя.

«Хочу сказать благодарность брату своему, он мне перед тем, как я сюда пошел, в последнюю ночь подарил икону. Она у меня лежала здесь — в нагрудном кармане, и рядом — телефон. Пробило телефон осколком, в иконе застрял», — сказал боец.

Крупин рассказал, что во время боя украинский FPV-дрон попал в триплекс, и он остался без приборов наблюдения, поэтому управлять боевой машиной было практически невозможно. Командир не растерялся и по внутренней радиосвязи начал указывать направление движения. Экипаж продолжил бой, пусть и вслепую.

Дрон-камикадзе разорвался рядом с ним уже на отходе. Тогда осколок и прилетел, причем чуть не попал в сердце.

Ранее боец интернационального батальона «Пятнашка» с позывным Гагра выжил во время штурма благодаря каске батюшки, внутри которой был прикреплен крестик.