Каска батюшки с крестиком спасла бойца ВС РФ от смерти в бою

Боец интернационального батальона «Пятнашка» с позывным Гагра избежал смерти в бою благодаря каске батюшки с прикрепленным внутри крестиком. Об этом военный сообщил RT .

Боец рассказал, что во время штурма его тяжело ранили и товарищи его вытащили, но выжить ему удалось благодаря каске.

«ВОГ (осколочный снаряд гранатомета — прим. ред.) в голову прилетел. Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек, мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшки и под каской был крестик», — сказал Гагра.

По его словам, эту каску ему дал товарищ с позывным Ангел, с которым он ходил на штурм. Он погиб.

Гагра добавил, что в батальоне «Пятнашка» как одна большая семья, причем интернациональная. В нем служат представители практически всех бывших республик Советского Союза. С поля боя его раненого тогда вытащили русские, белорусы, кабардинцы и абхазы.

Ранее российский боец остался жив благодаря вложенной в военный билет иконе Божией Матери.