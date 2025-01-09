Под Воронежем ликвидировали несколько украинских дронов

В пригородах Воронежа дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал, сообщил глава региона.

Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется.

Также Гусев напомнил, что приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам опасно, и при обнаружении обломков о них нужно сообщить по телефону 112.

Ранее появились сообщения, что над Воронежем прогремели три или четыре взрыва. Местные жители сообщили и о вспышках в небе.