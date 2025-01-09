Серия мощных взрывов прогремела над Воронежем

Очевидцы сообщили о серии взрывов над Воронежем. Об этом написал Telegram-канал Shot , официально информацию пока не подтверждали.

По версии издания, над Воронежем слышали три-четыре взрыва. Местные жители сообщили и о вспышках в небе.

Предварительно, в городе сработала система ПВО.

В 20:42 глава региона Гусев в официальном Telegram-канале объявил на территории Воронежской области опасность атаки БПЛА. Этот сигнал еще не отменялся.

Ранее ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками с 100 килограммами взрывчатки.