Под Волгоградом отразили массированную атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, чьи слова привела пресс-служба местной администрации.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — сказал глава региона.

Ремонтники восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет.

Накануне дроны ВСУ повредили четыре частных домовладения. В результате никто не пострадал.