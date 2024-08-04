Командира бригады морской пехоты ВСУ Игоря Федоренко убили у Волчанска. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Бригаду, которой руководил Федоренко, сформировали в 2015 году.

«Боевики участвовали в терроре мирного населения Донбасса начиная с 2015 года», — отметил военкор.

В 2022 году большая часть бригады находилась в Мариуполе. Затем те, кому удилось бежать, осели в Николаеве.

Федоренко вместе с группой накрыла авиабомба ФАБ-500. Как сообщил RT, у командира был позывной Арктика. По слухам, группа офицеров, в которую входил Федоренко, выступала за продолжение операции в Крынках, не считаясь с потерями. Солдат ВСУ буквально отправляли на убой.

В мае украинская армия потеряли сразу двух высокопоставленных офицеров: пограничника Артема Присяжнюка и командира роты оперативного назначения Василия Полагнюка. Одного из них ликвидировали во время авиационно-бомбового налета.

Российские бойцы эффективно выполняют задачи специальной военной операции. Ранее они взяли под контроль населенный село Новоселовка в ДНР и поразили формирования нескольких украинских бригад.