Командира президентской роты ВСУ ликвидировали в Донбассе | 360°

14 мая 2024, 09:42
Командира президентской роты ВСУ ликвидировали в Донбассе
Военкор Татаринов: в зоне СВО умер командир президентской роты ВСУ Полагнюк
Вооруженные силы Украины потеряли двух высокопоставленных офицеров. В зоне проведения спецоперации погибли пограничник Артем Присяжнюк и командир роты оперативного назначения Василий Полагнюк, сообщил военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.
По его словам, оба майора погибли 13 мая. Присяжнюка ликвидировали во время авиационно-бомбового налета и удара артиллерии. Мужчина начал карьеру в Службе безопасности Украины, затем перевелся в Государственное бюро расследований. Когда началась спецоперация, ушел служить добровольцем. Татаринов заявил, что он исполнял обязанности пограничника.
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Полагнюк служил командиром роты оперативного назначения в первой президентской бригаде имени Петра Дорошенко. Он получил тяжелое ранение 7 мая при выполнении задания в Серебрянском лесу.
На Харьковском направлении за последние несколько дней ликвидировали до 500 украинских военнослужащих. Российские войска поразили склады и военную инфраструктуру.
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