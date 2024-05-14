Командира президентской роты ВСУ ликвидировали в Донбассе | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 09:42 Командира президентской роты ВСУ ликвидировали в Донбассе Военкор Татаринов: в зоне СВО умер командир президентской роты ВСУ Полагнюк Diego Herrera/XinHua / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины потеряли двух высокопоставленных офицеров. В зоне проведения спецоперации погибли пограничник Артем Присяжнюк и командир роты оперативного назначения Василий Полагнюк, сообщил военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

По его словам, оба майора погибли 13 мая. Присяжнюка ликвидировали во время авиационно-бомбового налета и удара артиллерии. Мужчина начал карьеру в Службе безопасности Украины, затем перевелся в Государственное бюро расследований. Когда началась спецоперация, ушел служить добровольцем. Татаринов заявил, что он исполнял обязанности пограничника.

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Полагнюк служил командиром роты оперативного назначения в первой президентской бригаде имени Петра Дорошенко. Он получил тяжелое ранение 7 мая при выполнении задания в Серебрянском лесу.

На Харьковском направлении за последние несколько дней ликвидировали до 500 украинских военнослужащих. Российские войска поразили склады и военную инфраструктуру.