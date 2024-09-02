Под украинскими обстрелами за сутки пострадали семь жителей ДНР

Вооруженные силы Украины 1 сентября атаковали населенные пункты ДНР 17 раз, выпустив почти 60 боеприпасов. Пострадали семь мирных жителей, в том числе пятеро детей, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские военные выпустили по региону 57 снарядов, которые повредили восемь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

За медпомощью обратились семь мирных жителей. Из них пятеро подростков: два мальчика и три девочки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что дети получили ранения при детонации взрывоопасного предмета в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Одного ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии, остальных — в состоянии средней степени тяжести. По его информации, кроме столицы региона ВСУ обстреливали Горловку. Ранения получили женщина и мужчина 1991 года рождения.