Пять детей пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Пушилин: семь жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ

Семь мирных жителей, включая пятерых детей, пострадали в Донецке и Горловке во время атаки Вооруженных сил Украины. Пострадавшие получили травмы при детонации взрывоопасного предмета, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили три девочки и два мальчика», — написал он.

Пушилин добавил, что один ребенок находится в тяжелом состоянии. Остальные четверо в состоянии средней степени тяжести.

Также боевики атаковали Никитовский район Горловки. Здесь во время обстрела пострадали женщина и мужчина. Кроме того, повреждения получили восемь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Военные ВФУ совершили 11 вооруженных атак, выпустив более 30 боеприпасов. Также применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров.

Ранее стало известно о гибели двух человек и одном пострадавшем в ДНР из-за украинских ударов. За сутки вооруженные формирования Украины совершили 15 атак.